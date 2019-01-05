"Очень тонко и сексуально": экс-"ВИА Гра" не надела белья под полупрозрачную блузу

Знаменитость показала пикантное фото.
Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос поразила сеть новым стильным фото.
На своей странице в Instagram артистка выложила черно-белый снимок, на котором она позирует в белом топе, под который не надела нижнего белья, и блинной белой юбке.
Поклонники оставили десятки комплиментов знаменитости, оставив более 12 тысяч лайков на фото.
"Все все увидели, очень тонко и сексуально", "Нежность и страсть на одном фото", "Легкость и настойчивость в одном фото! Класс!", "Хрупкая какая", - писали юзеры.
Ранее Санта Димопулос и Анна Андрес заворожили фанатов фото в купальниках.