Попа, как у Ким: 60-летняя Мадонна удивила трансформациями тела

Мадонна показалась с большими ягодицами / https://www.instagram.com/madonna/?hl=ru

Американская певица Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) удивила сеть новыми формами.

В новогоднюю ночь знаменитость выступила со своим приемным сыном – 13-летним Дэвидом в гей-баре Нью-Йорка.

Фанаты обратили внимание не столько на выступление артистки, сколько на ее изменения во внешности – певица предстала с необычно округлыми ягодицами, схожими с пятой точкой американской теледивы Ким Кардашьян.

Поклонники посчитали, что Мадонна, возможно, сделала операцию по увеличению ягодиц, другие же приняли ее увеличившиеся формы за шутку.

Сама Мадонна прокомментировала догадки фанатов в Instagram, однако, не внесла ясности по поводу операции - была она или нет.

"Я не ищу чьего-то одобрения. Имею право делать со своим телом все, что пожелаю, как и все остальные! Спасибо, 2019! Это будет отличный год!", - написала артистка.

Напомним, 16 августа 2018 года певице Мадонне исполнилось 60 лет. В связи с юбилеем звезды Главред собрал ее самые провокационные клипы и фото.

Ранее Мадонна показала, как выглядела голой в 19 лет.