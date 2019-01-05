Ратаковски порадовала фанатов своими прелестями в откровенном бикини: опубликованы фото

5 января 2019, 09:21

Девушка продолжает поддерживать интерес к себе сексуальными снимками.

Эмили Ратаковски / Instagram / Emrata

Известная своим раскованным нравом американская супермодель польского происхождения Эмили Ратаковски вновь побаловала своих фанатов соблазнительным фото.

Девушка выложила на свою страницу в социальной сети Instagram фото в котором она позирует в красном купальнике-бикини крайней степени откровенности. Видно, что Ратаковски гордится своими прелестями и ухоженным телом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ратаковски завела фанатов голой грудью.

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