"Ох, чертовка": Настя Каменских завела сеть откровенным фото в купальнике

Знаменитость продемонстрировала пышный бюст.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских отправилась на отдых, и делится в соцсети пикантными фото с пляжа.
На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала черно-белый снимок на фоне пальм, на котором она запечатлена в черном купальнике с необычными узорами, демонстрируя свою грудь.
Поклонники обратили свое внимание на бюст артистки, оставив ей сотни комплиментов, и оценив фото в более чем 140 тысяч лайков.
"Уууухх вот это сисечки", "Ох, чертовка", "Классные сиськи", "Очень привлекательна", "Какие обьемные! Шикарна", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских в бикини показала свою "попу как у Ким".