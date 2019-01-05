"Ох, чертовка": Настя Каменских завела сеть откровенным фото в купальнике

Настя Каменских отправилась отдыхать в теплые края / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских отправилась на отдых, и делится в соцсети пикантными фото с пляжа.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала черно-белый снимок на фоне пальм, на котором она запечатлена в черном купальнике с необычными узорами, демонстрируя свою грудь.

Поклонники обратили свое внимание на бюст артистки, оставив ей сотни комплиментов, и оценив фото в более чем 140 тысяч лайков.

"Уууухх вот это сисечки", "Ох, чертовка", "Классные сиськи", "Очень привлекательна", "Какие обьемные! Шикарна", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских в бикини показала свою "попу как у Ким".