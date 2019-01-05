"Сися вывалилась": Анастасия Волочкова не удержала в свою грудь в тесном купальнике

Анастасия Волочкова оконфузилась с фото с отдыха / https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова попала в курьезную пикантную ситуацию во время отдыха на Мальдивах.

На своей странице в Instagram балерина показала пару фото, на которых она позирует на пляже в мини-бикини красного цвета. Верх купальника оказался настолько тесным, что одна грудь Волочковой "вырвалась" на свободу, на что и обратили свое особое внимание подписчики балерины.

"Что за порно! Вы в своем уме?", "Если как балерина, то идиотизмом отдает. А если как порнозвезда, то слабовато", "Титя выглянула, да?", "А что у нее с правой грудью? Может, мне показалось...", "Опять пельмешек в песке", "Сися нечаянно вывалилась, или намеренно вытащили?", "Сися вывалилась", - критиковали юзеры.

Анастасия Волочкова "засветила" грудь / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Купальник Волочковой оказался слишком тесным / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Ранее Анастасия Волочкова возмутила сеть отдыхом на Мальдивах: она уселась на шпагаты и показал оголенную заждицу.