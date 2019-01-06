52-летняя Холли Берри заворожила сеть фото топлес

Холли Берри удивила сеть фото топлес / https://www.instagram.com/halleberry/?hl=ru

Американская кинозвезда Холли Берри, прославившаяся благодаря фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", удивила соцсети пикантным фото с Морокко.

На фото, которое 52-летняя актриса опубликовала на личной странице в Instagram, она похвасталась своей подтянутой фигурой.

Снимок был сделан в пустыне Сахара, Берри позирует в черных широких штанах и с массивными украшениями, прикрывая грудь руками.

"Берегите свое тело, это единственное место, где вам приходится жить", - написала актриса.

Такое откровенное фото Берри оценили в более чем 250 тысяч лайков не только ее поклонники, но и такие знаменитости, как Шэрон Стоун, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл.

Холли Берри показала фото топлес / https://www.instagram.com/halleberry/?hl=ru

Ранее Холли Берри показала обнаженную грудь в мокрой майке: опубликовано фото.