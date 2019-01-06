Экс-участница "Дом-2" завела фанатов откровенными фото в сугробах

28-летняя Виктория Романец, прославившаяся после участия в реалити-шоу "Дом-2", дала очередной повод для радости поклонникам, устроив эротическую фотосессию на фоне зимних пейзажей.

Девушка выложила Instagram несколько откровенных фото на одном из горнолыжных курортов города Сочи.

Причем своим подписчикам Романец посоветовала не тревожиться о ее здоровье после такой фотосессии - дескать, ее супруг, коммерсант Антон Гусев, давно занимается закаливанием на морозе и помогает ей.

Напомним, ранее участницы "Дома-2" разгневали Сеть вилянием попами на четвереньках во время танца.