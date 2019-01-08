Девушка дня Instagram: сексуальная украинская модель Виктория Яровая

Виктория Яровая – украинская модель. Девушке 27 лет, при росте в 177 сантиметров она обладает соблазнительными параметрами: 85-65-95.

Виктория снимается в разнообразных фотосессиях: от сьемок для журналов до фото в стиле ню. Красотка сотрудничает с украинским брендом нижнего белья Zhilyova Lingerie, демонстрируя соблазнительные комплекты на своей фигуре.