"Пахнет сексом": Ани Лорак засветилась с российским певцом на отдыхе

8 января 2019, 14:29

Сергея Лазарева артистка назвала другом, но фанаты уверены в обратном.

Лорак
Лорак отдыхает в компании Лазарева / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, отправилась на отдых в Майами, Флорида, и проводит там время с российским певцом Сергеем Лазаревым.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует с артистом, оба улыбаются, а Лазарев нежно обнял Лорак.

"Merry Christmas! Друзья всегда рядом", - написала артистка.

Несмотря на то, что Лорак назвала Лазарева другом, фанаты посчитали, что этим фото пара подтвердила свои романтические отношения.

"Красивая пара, молодцы", "Никакие друзья не заменят отца ребенку", "Вы больше, чем друзья!", "Уже не скрывает", "Слишком часто вместе, пахнет сексом, а не дружбой", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак упрекнули в увлечении "уколами красоты".

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Ани Лорак Сергей Лазарев
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