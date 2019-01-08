"Флаг Украины-то на писю натянут": Собчак нарвалась на критику из-за купальника

Ксения Собчак вызвала жаркие обсуждения из-за купальника / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак вызвала жаркие обсуждения под фото с отдыха на Мальдивах.

На своей странице в Instagram ведущая выложила снимок, на котором она позирует в воде в купальнике цвета украинского флага - желто-синем. Вот только полосы на пляжном наряде размещены не горизонтально, а вертикально.

"Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось", - написала Собчак.

Собчак вызвала жаркие обсуждения из-за цвета купальника / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Подписчики разделились на несколько лагерей: одни писали "Слава Україні!", другие подшучивали над купальником ведущей, нашлись и те, кто потребовал Собчак лишить гражданства России, а также украинцы, желающие переезда Ксении в Украину.

"Все радуются, а флаг Украины-то на писю натянут. Это прискорбно!", "Можно гражданство Украины дать", "Так и помаду нужно было желто-голубую. И купаться в Днепре", "Слава Україні!", "Спасибо, что не боитесь!", "Так съебейшен в Украину давайте... Я ничего против не имею, но многие люди здесь правы: живете и делаете деньги в рашке, а сами за Украину", "Подружки с Волочковой по дебилизму", "Может туда на ПМЖ?", - писали юзеры.

Ранее Ксения Собчак сменила имидж.