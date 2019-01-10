"Хорошая жопка": Глюкоза похвасталась формами, позируя с мужем

Артистка впервые за долгое время показала супруга.
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) отправилась с мужем и детьми отдыхать на остров Самуй, Таиланд.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась редким фото со своим мужем Александром Чистяковым. На снимке супруг Натальи поднял ее на плечо.
"Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками", - шутливо прокомментировала фото певица.
Поклонники обратили внимание на формы артистки, и расхвалили ее пятую точку.
"Хорошая жопка", "Классные! Попка на 5 баллов", "Красивое фото, и попа ваша красивая", "Очень красивое фото, просто огонь!", "Демонстрация жены!", - оставляли комментарии подписчики.
Ранее полуобнаженная Глюкоза взволновала сеть пикантным фото.