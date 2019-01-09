"Порнозвезда Мальдив": Волочкова нарвалась на жесткую критику из-за фото "ню" с отдыха

Волочкова разделась на отдыхе / Instagram/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и неустанно делится с подписчиками фото: то она в шпагате на фоне воды, то в откровенном мини-бикини, либо же демонстрирует свои апартаменты.

В этот раз знаменитость на своей странице в Instagram поделилась обнаженным фото и снимком топлес.

"Джунгли...Главное, мой Маугли со мной", - подписала одно из "ню" фото балерина.

Подписчики возмутились такой крайней степени откровенности балерины, отметив, что с каждым фото на ней все меньше и меньше одежды, и прозвали ее "порнозвездой Мальдив".

Волочкова показала "ню" фото / https://www.instagram.com/volochkova_art/

"Раскидала сисяндры по пляжу, ни ума, ни фантазии. Почему там запрета нет на неадекватных голых теток?", "И сиськи обвисшие тоже как всегда с вами", "Балет прекрасное действо... Но какое отношение к нему имеет эта пошлая бабища, никак понять не могу", "Порнозвезда Мальдив", "Попец какой дрябленький. Зато плечи богатырские!", - критиковали юзеры.

Волочкова снялась топлес / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Волочкова разделась на пляже / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Ранее Анастасия Волочкова на шпагате и в крошечных стрингах рассказала о переезде из России.