Анна Седокова "засветила" грудь в полупрозрачном топе: пикантное фото

10 января 2019, 07:38

Знаменитость отправилась отдыхать в США.

Анна Седокова
Анна Седокова показала фото с отдыха в США / https://www.instagram.com/annasedokova/?utm_source=ig_embed

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, показала пикантное фото с отдыха в США

На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором она позирует в доме на лестнице в одних джинсовых шортах и полупрозрачном топе, через который просвечиваются соски Седоковой.

Поклонники живо отреагировали на такой пикантный кадр, расхвалив формы певицы.

"Анна, ну нельзя быть такой классной, блин", "Вауууууууууу очень сексуальная", "Аппетитно", "Какое красивое тело", - писали юзеры.

В Лос Анджелесе, в эту пору безусловно не так и солнечно, но зато так согревает тепло близких и любимых. Особенно одно маленькое солнышко. Часовые полюса побеждены, так как сейчас 23 и я пишу этот пост и не засыпаю раньше моей дочери. А ещё, обо мне так невероятно Моника заботиться. Мы были в магазине и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и не лёгкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женищина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну ка мама быстро в кровать ! Я сама продукты разложу! Я ей - нет, зачем, а она смотрит на меня так ? и прям ругается! Пришлось лечь. Слышу, как складывает все и я подумала, может все таки не стоит корчить всегда из себя суперженщину? А иногда позволить себе слабость. Иногда показывать, что тебе бывает сложно и все само прийдет. Ведь наши близкие иногда просто на знают, что нам сложно или нужна поддержка. В слабости нет ничего такого плохого. Слабость - это естественная черта человеческой жизни и за неё нас не бросят. Не оставят... P.S. Смотрю сейчас очень смешной сериал "Мамаша ". Всем мамам рекомендую, когда кажется , что что-то пошло не так. Сразу посмотрите и полегче будет. А ещё, покидайте мне свои любимые сериалы? Что посмотреть на каникулах? Мои любимые: "Мыслить как преступник", "Менталист", "Городские истории" ( 1 сезон ) шикарный прост! Что ещё из последнего ? ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Анна Седокова
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