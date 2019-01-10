Анна Седокова "засветила" грудь в полупрозрачном топе: пикантное фото

Анна Седокова показала фото с отдыха в США / https://www.instagram.com/annasedokova/?utm_source=ig_embed

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, показала пикантное фото с отдыха в США

На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором она позирует в доме на лестнице в одних джинсовых шортах и полупрозрачном топе, через который просвечиваются соски Седоковой.

Поклонники живо отреагировали на такой пикантный кадр, расхвалив формы певицы.

"Анна, ну нельзя быть такой классной, блин", "Вауууууууууу очень сексуальная", "Аппетитно", "Какое красивое тело", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова взбудоражила фанатов фото в купальнике.