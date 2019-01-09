Экс-подружка Ди Каприо "сверкнула" грудью на экзотических островах: опубликованы откровенные фото

Экс-возлюбленная голливудской звезды Леонардо Ди Каприо, модель и звезда соцсетей, 29-летняя Нина Агдал, позволила себе эротическую шалость на карибских островах Теркс и Кайкос.

Девушка поделилась откровенными снимками на странице в социальной сети Instagram. "Пыталась повторить это в своем душе, едва не сломала стеклянные двери. Добро пожаловать домой", − подписала снимки модель.

На фото Агдал позирует на побережье в красном купальнике-бикини, выгодно обтягивающем грудь, а также в розовом бикини с узлом спереди, и наконец, вовсе топлесс.

Напомним, ранее Агдал делилась пикантным лесным снимком, а также также танцевала топлесс.