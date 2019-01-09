Дорофеева в нижнем белье пожаловалась на болезнь во время отпуска в Дубаи

Дорофеева досадно заболела в отпуске / instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, участница группы Время и стекло Надя Дорофеева поделилась с подписчиками своего блога огорчением из-за испорченного болезнью отпуска во время первой поездки в Дубаи.

"Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай – done. Мои новые друзья - температура и кашель - всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут так красиво и столько всего запланировано..." – поделилась знаменитость в Instagram.

Певица добавила, что смогла себя заставить выйти на пляж и погреться на солнышке. А сотрудники отеля принесли в номер две бутылки вина и считают Надю Дорофееву и Владимира Дантеса молодоженами. Подпись исполнительница снабдила откровенным фото в красивом нижнем белье, продемонстрировав поклонникам стройную фигуру и множество татуировок.

Разумеется, подписчики ринулись утешать своего кумира, поскольку болезнь так нелепо испортила ей отпуск.

"Организм знает, когда ему болеть… Выздоравливай и пей по больше жидкости, а особенно имбирный теплый чай с медом и всё будет хорошо", "Выздоравливай, иногда тело так перезагружается, накапливает энергию", "И лучшее лекарство - море, пляж", " Пожалуйста, выздоравливай, ты нам нужна здоровая", "Давай, чтоб к вечеру была здорова, а пока лечись!" – посочувствовали певице ее многочисленные поклонники.

/ instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее Дорофеева поделилась видео с рекламной фотосьемки, где на фото держит бутылку своими аппетитными формами.