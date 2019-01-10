"Сиси то, что нужно!": Даша Астафьева показала аппетитные формы в бикини

Даша Астафьева отправилась отдыхать на Бали / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева решила последовать примеру других знаменитостей, и отправилась на отдых.

В Instagram знаменитость опубликовала фото с Бали, на которых она позирует в желтом купальнике, демонстрируя идеальную фигуру, над которой Астафьева не зря потела в тренажерном зале.

На одних фото певица позирует в воде, демонстрируя пышную грудь, на другом снимке артистка запечатлена под струей воды. Особенно фанаты горячо отозвались о кадре, на котором Астафьева крупным планом показала свою спину и пятую точку.

Даша Астафьева показала фото в бикини / https://www.instagram.com/da_astafieva/

"Круг спасательный, полагаю, все понимают зачем... Кто не понимает, просто выдерните шнур, выдавите стекло…", – необычно подписала фотографии Астафьева.

Поклонники знаменитости не скупились на комплименты, оставив тысячи лайков на откровенных фото.

Даша Астафьева похвасталась аппетитными ягодицами / https://www.instagram.com/da_astafieva/

"Какая же грациозная и прекрасная, глаз не оторвать!", "Фигурка просто сногсшибательная", "Это тело божественно!", "Сиси то, что нужно!", "Красивая русалка", - писали юзеры.

Даша Астафьева позировала в бассейне / https://www.instagram.com/da_astafieva/

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