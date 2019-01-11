Рианна показала аппетитную фигуру в полупрозрачном нижнем белье

Певица выпустила новую коллекцию своего бренда белья, посвященную Дню святого Валентина.
Барбадосская певица Рианна взволновала фанатов пикантными фото – знаменитость продемонстрировала на себе сексуальный комплект из новой коллекции нижнего белья Savage x Fenty, посвященной Дню святого Валентина.
Певица опубликовала в Instagram снимки, на которых она запечатлена в полупрозрачном белье розового цвета с необычными трусами и лифом, которые подчеркивают достоинства Рианны.
Образ она дополнила красными бархатными перчатками выше локтя, и обручем в виде сердца на голове.
Ранее Рианна поразила сеть постройневшей фигурой.