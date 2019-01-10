Без нижнего белья в полупрозрачном платье: Ольга Бузова шокировала сеть откровенным нарядом

Ольга Бузова показала пикантные фото с отдыха / https://www.instagram.com/buzova86/

Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников откровенными нарядами на отдыхе. Артистка с сестрой отправилась отдыхать на Мальдивы, и уже успела засыпать свой Instagram пикантными снимками.

32-летняя артистка на своей странице в соцсети поделилась парой фото, которые вызвали ажиотаж в сети.

На одном снимке артистка позирует в воде в купальнике, дополнив пляжный образ солнцезащитными очками и кепкой.

На другом фото, которое особенно раскритиковали подписчики, Бузова позирует без нижнего белья, демонстрируя фигуру в блестящем полупрозрачном платье с завязками на боках.

Ольга Бузова поразила сеть пикантным фото / https://www.instagram.com/buzova86/

"Когда лень наряжаться на ужин", - подписала фото Бузова.

Подписчики разделились на два лагеря: одним понравились и наряды, и фигура Бузовой, другие же посоветовали артистке сделать операцию по увеличению груди – мол, ее легко можно спутать с мальчиком из-за небольшого декольте.

Ольга Бузова похвасталась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/buzova86/

"Мода без трусиков ходить?", "Ну где грудь-то, а? Совсем плоско", "Деньги есть же, сделай себе сиськи", "Хороший наряд для секса. Долго раздевать не надо", "Фигура как у парня", "Я вижу офигенную фигуру", "Шикарная", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Ольга Бузова удивила фанатов новым имиджем.