Звезда "Дома-2" "засветила" грудь на откровенном фото

Виктория Боня показала откровенное фото / https://www.instagram.com/victoriabonya/?utm_source=ig_embed

Телеведущая и экс-участница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня показала пикнатное фото, которое вызвало небывалый ажиотаж среди фанатов.

39-летняя красотка на своей странице в Instagram поделилась горячим снимком, сделанным в Таиланде. Для жаркой фотосессии на пляже светская львица выбрала полупрозрачное платье, под которое не надела нижнего белья. Наряд намочился, и Боня "засветила" сквозь тонкую ткань свою грудь.

Подписчики Бони разделились на два лагеря: одним пикантное фото понравилось, другие же пристыдили ведущую за публикацию фото эротического характера.

"Соски видны", "Ты посмотри какой закат, а еще посмотри какая Викуся сексапильная на фоне этого заката", "Слишком откровенное фото, соски четко видно. Дети вас обожают, но это слишком откровенно!", "Зачем выставлять себя?", "Какая грудь красивая!", - писали юзеры.

Виктория Боня снялась в платье на голое тело / https://www.instagram.com/victoriabonya/

Ранее Виктория Боня оголилась для фото: пикантный снимок.