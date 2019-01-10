"Голая перед иконами": Ксения Собчак разозлила сеть "православным" фото

Ксения Собчак показала провокационное фото / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак вновь получила порцию критики от подписчиков из-за провокационного фото.

На своей странице в Instagram ведущая выложила снимок, на котором она позирует в белом халате, оголив грудь напротив книг о православии.

"Православное фото теперь хоть одно есть в моей ленте благодаря Яне Расковаловой", - подписала фото ведущая, сопроводив хештегами "баня", "русь", и "патриотизм".

Подписчики возмутились такой выходке Собчак, обвинив ее в богохульстве, посчитав, что ведущая разделась перед иконами – на самом дела, на снимке она позирует перед православными книгами.

"Голая перед иконами. Издевается, что ли, над религией?", "Совсем охреневшая дама. Уже не знает, как выпендриться", "Это называется "накинуть говна на вентилятор". Скучноват стал блог и дамочка решила взбодрить", "Богохульство, ничего святого!", "Очень во многом вас поддерживаю, но считаю это за гранью. Не понимаю, что за посыл, для чего вам это? С голой грудью…", - писали юзеры.

Ксения Собчак показала "православное" фото / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/?utm_source=ig_embed

Ранее Ксения Собчак на критику из-за купальника цвета флага Украины.