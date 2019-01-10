"Пиво и Боржоми": Тодоренко рассказала, как "лечилась" во время беременности

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, в минувшем декабре родившая своему возлюбленному, певцу Владу Топалову, сына, продолжает делиться с фанатами упоительными историями о своей беременности.

В очередном посте в Instagram она поделилась впечатлениями от рекламных съемок в Италии, которые прошли, когда певица была на втором месяце беременности.

"Мне все время хотелось спать, все время хотелось есть, и к тому же начался невероятный токсикоз, с которым я справлялась с помощью пива и Боржоми", − написала Тодоренко.

Девушка также добавила, что продюсеры рекламного ролика были шокированы, когда их попросили предоставить для нее пиво.

"Но не судите меня строго! Во-первых, пиво было безалкогольным, а во-вторых я делала всего глоток или два, адская тошнота проходила и мое лицо в кадре моментально становилось улыбчивым", − подытожила Тодоренко.

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Тодоренко рассказала о том, как узнала о своей беременности, а также о том, как она чувствует себя после родов.