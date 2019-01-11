"Зачем все время оголяться?": Настя Каменских вызвала жаркие споры из-за откровенного фото

11 января 2019, 13:23

Знаменитость показала фото с пляжа Мексики.

Настя Каменских
Настя Каменских восхитила фигурой на отдыхе / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских отдыхает в Мексике, и решила похвастаться своей аппетитной фигурой.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость поделилась фото с пляжа, на котором она позирует в белом бикини, топ которого расшит пайетками.

Певица продемонстрировала свои округлые формы, однако, не все поклонники положительно оценили ее фигуру, отметив, что артистка вновь поправилась. 

"Я не понимаю. Зачем все время оголяться? Тем более известному человеку", "Ну круто! Аппетитная подтянутая и при этом не дрыщ! Супер", "Фигурка обворожительная", "Сочная малышка", "По-моему, Настя, ты поднабрала немного... была стройнее", "Чего опять толстая?", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Настя Каменских восхитила формами на отдыхе в Мексике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Настя Каменских
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:34
Минус 7 килограмм: Оля Полякова раскрыла секрет похудения старшей дочери
13:26
Взрыв метана на Днепропетровщине: стало известно, сколько горняков спасли из шахты Видео
13:23
"Зачем все время оголяться?": Настя Каменских вызвала жаркие споры из-за откровенного фото
13:16
Аналитик спрогнозировал курс доллара в Украине до конца зимы Видео
13:11
Российские военные захотели сбивать пассажирские самолеты над РФ
12:55
У Варфоломея рассказали, когда ПЦУ признают патриархатом Видео
12:35
Шахтер усилился молодым талантом из Израиля: детали трансфера
12:34
Скандальный развод Джеффа Безоса: с кем изменил жене самый богатый человек в мире
12:32
От гриппа в Украине-2019 умерло уже вдвое больше, чем годом ранее: как отличить от обычной простуды Видео
12:25
Тимошенко лидирует в президентском рейтинге – опрос
12:05
"Закрутят метели": синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных Видео
11:52
Украинцам разрешили возвращать аптекам некачественные лекарства: что надо знать Видео
11:40
"Страх крысы": российский политолог рассказал о смерти главного путинского мифа
11:30
"Воплощение идеальности": Светлана Лобода покорила фанатов фигурой на отдыхе
11:18
Нафтогаз: Без отказа Украины от победы в Стокгольме Газпром обсуждать транзит не собирается Видео
10:59
"Грандиозное событие": журналист рассказал, когда Владимир Кличко может вернуться на ринг Видео
10:58
Девушка дня Instagram: длинноногая красотка с потрясающей растяжкой Александра Самойлова Фото
10:44
Если "Нафтогаз" вступит в переговоры с "Газпромом" - он уже проиграл мнение
10:38
Торговля с агрессором: эксперты назвали причины роста товарооборота между Украиной и РФ Видео
10:17
"Мрут без нашего газа": российские пропагандисты "пожалели" украинцев из-за цен на газ и холодов Видео
09:58
"Цепная реакция": экс-депутат Госдумы рассказал, что может взорвать Россию изнутри
09:37
Расписка на секс: эксперты рассказали об изменениях в интимной жизни украинцев Видео
09:31
Россия продемонстрировала готовность эскалации в Азовском море мнение
09:27
Заденет даже здоровых людей: Землю накрывает сильнейшая магнитная буря Видео
09:13
Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей Видео
08:56
Суд над пленными украинскими моряками начнется через год - адвокат Видео
08:50
Удар, еще удар: подорожание евро и доллара в Украине набирает обороты Видео
08:33
"Симеон – Иуда, Москва – наша родина": на Винниччине разгорелся скандал из-за ПЦУ Видео
08:32
У Нафтогаза с Газпромом сложились БДСМ-отношения мнение
08:30
Мокрый снег, гололед и ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу Видео
08:10
Старый Новый год 2019: как отметить, чтоб год выдался богатым и счастливым Видео
07:56
В США занялись проверкой списка украинцев на инаугурации Трампа – NYT Видео
07:39
День Натальи 2019: как поздравить Наташу с именинами на словах в красивых открытках Фото
07:25
В РФ заговорили об обмене захваченных украинских моряков: названы вероятные сроки Видео
07:14
День спасибо и другие праздники 11 января: что делать в этот день Фото Видео
06:57
Почему Петру Порошенко надо сказать "давай, до свидания" мнение
06:35
Астрологи рассказали, какие Знаки зодиака самые верные и не ходят "налево"
06:13
"Будем биться до последнего": Кравчук оценил вероятность масштабного вторжения РФ в Украину Видео
05:51
Неотвратимая карма: астролог предупредил, когда ждать кризиса и неожиданных поворотов Видео
05:26
В Сеть выложили снятое "киборгом" уникальное видео боев за Донецкий аэропорт Видео
04:48
Звезда "Дома-2" "засветила" грудь на откровенном фото
04:03
Резиновое дело: Медики развеяли самые популярные мифы о сексе в презервативе
03:05
Рианна показала аппетитную фигуру в полупрозрачном нижнем белье
02:33
Присутствующий на получении Томоса "Нарик" был награжден пистолетом и знаком отличия президента
02:02
Спасатели нашли потерявшегося в Карпатах накануне Рождества лыжника Видео
01:43
"Подавитесь своим Томосом": пропагандистка Скабеева пригрозила Украине утратой патриархата Видео
01:18
Под Днепром на шахте пять человек пострадали из-за вспышки метана
00:59
"Индекс Биг-Мака": доллар должен стоить 9,68 гривен
00:42
Майкла Джексона после смерти вновь обвинили в педофилии
00:17
Социологи выяснили, сколько процентов украинцев поддерживают ПЦУ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять