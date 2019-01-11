"Зачем все время оголяться?": Настя Каменских вызвала жаркие споры из-за откровенного фото

Настя Каменских восхитила фигурой на отдыхе / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских отдыхает в Мексике, и решила похвастаться своей аппетитной фигурой.

На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость поделилась фото с пляжа, на котором она позирует в белом бикини, топ которого расшит пайетками.

Певица продемонстрировала свои округлые формы, однако, не все поклонники положительно оценили ее фигуру, отметив, что артистка вновь поправилась.

"Я не понимаю. Зачем все время оголяться? Тем более известному человеку", "Ну круто! Аппетитная подтянутая и при этом не дрыщ! Супер", "Фигурка обворожительная", "Сочная малышка", "По-моему, Настя, ты поднабрала немного... была стройнее", "Чего опять толстая?", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Настя Каменских восхитила формами на отдыхе в Мексике.