Даша Астафьева показала пикантные фото с отдыха

Даша Астафьева показала фигуру на отдыхе / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева показала откровенные фото с отдыха на Бали.

В Instagram знаменитость похвасталась постройневшей фигурой, плавая в океане в стильном красном купальнике, который выгодно подчеркнул ее формы.

"Повелительница кредиток, пластиковых пакетов и бутылок... А также этикеток, огрызков и памперсов в океане... Люди. Вы зачем так, а?", - подписала фото артистка.

Поклонники отметили, что Астафьева не зря тренировалась в спортзале и отказывалась от сладкого – ведь выглядит она потрясающе.

"Норм сиськи!", "Секси Даша", "Дашка огонь", "Фигура кайф", "Идеал!", "Красотка, как всегда", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева показала аппетитные формы в бикини.