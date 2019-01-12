"Неожиданно": Глюкоза завела сеть пикантной позой в купальнике

Певица позировала у бассейна на отдыхе.
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) отправилась с мужем и детьми отдыхать на остров Самуй, Таиланд.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась снимком, сделанным у бассейна. Глюкоза запечатлена в необычном голубом купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.
"В буддизме нет таких понятий, как "неверный" или "богохульник", потому что нет того, кому нужно сохранять верность, в ком можно было бы сомневаться и кого хулить", - необычно подписала снимок певица.
Подписчики признались, что не ожидали такого откровенного фото от певицы, но это не помешало им расхвалить ее фигуру.
"Как можно быть такой ослепительной?", "Грудь выросла у Глю!", "Хорошая попка", "Неожиданно", "Блин, какая же ты красивая и сексуальная", - писали юзеры.
Ранее Глюкоза похвасталась формами, позируя с мужем.