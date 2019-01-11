Муж Полины Гагариной показал ее голую на видео: фанаты обеспокоены излишней худобой певицы

Полина Гагарина позировала на видео голышом / https://www.instagram.com/gagara1987/

Муж известной российской певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков записал ее обнаженную на видео, которое выложил в сеть.

Роликом, на котором Гагарина запечатлена голышом и активно крутит руками, он поделился на своей странице в Instagram.

"Приглашаем всех на новое грандиозное шоу Полины Гагариной 30 марта на стадион Мегаспорт. Это будет нечто потрясающее воображение. А пока, мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулиьсе подготовки к шоу", - написал Исхаков.

Поклонники, просмотрев забавный ролик, обеспокоились внешним видом артистки – по словам фанатов, она выглядит слишком худощавой.

"Ого как косточки выпирают на ногах", "Полина, хватит худеть, кожа и кости остались. Берегите себя", "Полина вас убьет за такое видео", "А вы не ревнуете свою жену?", "Отчетливо мерещится подражание Майли Сайрус", - отреагировали подписчики.

Ранее Полину Гагарину распекли за хвастовство отдыхом в Дубае.