Американская модель позировала для глянца в неприличной позе, опубликовано фото

Снимок манекенщицы собрал более миллиона лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала фотографию, на которой запечатлена в длинном сарафане с очень глубоким декольте.
Манекенщица позировала в соблазнительном наряде для глянцевого журнала GQ Australia и поделилась снимком на своей странице в Instagram.
На фото Ратаковски позировала с широко расставленными ногами, у нее мокрая укладка и минимум украшений — только в одном ухе есть длинная серьга.
Снимок собрал более миллиона лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Королева", — написала princesse_alishaaa. "…богиня с открытой ногой…", — считает ricgaudo. "Ты такая горячая", — отметила lovecatschultz.
Ранее Эмили Ратаковски показала фотографию, на которой позирует топлес во время рождественского отдыха в американском городе Майами (штат Флорида). Модель отдыхала в США вместе с мужем.