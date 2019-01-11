Американская модель позировала для глянца в неприличной позе, опубликовано фото

Эмили Ратаковски похвасталась снимком для глянца / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски опубликовала фотографию, на которой запечатлена в длинном сарафане с очень глубоким декольте.

Манекенщица позировала в соблазнительном наряде для глянцевого журнала GQ Australia и поделилась снимком на своей странице в Instagram.

На фото Ратаковски позировала с широко расставленными ногами, у нее мокрая укладка и минимум украшений — только в одном ухе есть длинная серьга.

Снимок собрал более миллиона лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Королева", — написала princesse_alishaaa. "…богиня с открытой ногой…", — считает ricgaudo. "Ты такая горячая", — отметила lovecatschultz.

Ранее Эмили Ратаковски показала фотографию, на которой позирует топлес во время рождественского отдыха в американском городе Майами (штат Флорида). Модель отдыхала в США вместе с мужем.