Надежда Мейхер завела сеть глубоким декольте и пикантной татуировкой

Надежда Мейхер покорила фанатов сексуальным нарядом / https://www.instagram.com/nadyameiher/

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская удивила фанатов чувственными сексуальными фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя певица опубликовала фото, на которых она запечатлена в наряде именного бренда Meiher by Meiher: черная майка с кружевным глубоким вырезом и чокером на шее. Образ знаменитость дополнила широкополой шляпой и ярко-красными губами.

Кроме того, знаменитость "засветила" тату на левом бедре, которое едва прикрыто тканью юбки.

Поклонники засыпали артистку комплиментами, оценив фото в тысячи лайков.

"Идеал женщины", "Вау! Секси крошка", "Огонь, особенно вторая фотка", "Наденька вы очень... Сексуальная страстная женщина", - писали поклонники.

Ранее Надежда Мейхер удивила архивным фото в 12 лет.