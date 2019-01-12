"Защипни шубу": "секс-богиня" Леська Никитюк поразила фото с отдыха в Карпатах

Телеведущая и суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк порадовала подписчиков новыми фото с зимнего отдыха в Карпатах.

У себя в Instagram она показала, как весело проводит время. При этом подписчики очень высоко оценили лаймовую короткую шубку ведущей из эко-меха.

Люди в комментариях пишут: "Защипни шубу", "Ох и секси ты, Леся!", "Всегда в отличной форме, Лэсюня!!! Умничка девочка!!!", "Богиня!" и т.п.

У снимков уже почти 160 тыс. лайков.

Ранее сообщалось, что Никитюк может расторгнуть помолвку. Как известно, Никитюк обручена с таинственным возлюбленным, которого ее фанаты знают, как "соседа". Мужчина занимается дорожным бизнесом.