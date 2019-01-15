В одной шляпе: Даша Астафьева взволновала сеть голым фото

Даша Астафьева показала пикантное фото с отдыха / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева отправилась на отдых на Бали, и похвасталась своей фигурой на пикантных фото.

В Instagram знаменитость показала серию фото, которые вызвали жаркие обсуждения среди фанатов. На одном снимке Астафьева позирует в постели обнаженная, прикрыв наготу большой широкополой шляпой. На других снимках она демонстрирует свои аппетитные формы, делая акцент на грудь.

Подписчики оставили певице десятки комплиментов, назвав ее фигуру идеальной.

"Классная попка", "Невероятно роскошная женщина", "Когда нет слов, а только слюни...", "Мой идеал женской фигуры", "Ох уж эта шляпка...", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева показала пикантные фото с отдыха.