"Сексуально и сочно": Настя Каменских похвасталась аппетитной фигурой в бикини

Настя Каменских похвасталась фигурой на отдыхе / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских отправилась на отдых в Мексику, и засняла видео среди пальмовых листьев.

В ролике, которым артистка поделилась на своей странице в Instagram, 31-летняя знаменитость позирует в стильном купальнике с высокой талией, демонстрируя свои аппетитные формы.

Подписчики разделились на два лагеря: одни раскритиковали бикини артистки и ее фигуру, другие же назвали Каменских сексуальной и сочной.

"Красивая, оооочень женственная фигура... Ничего лишнего совершенно, все в меру! Не то что эти худощавые мартышки!", "Чего трусы до сисек натянуты?", "Опять поправилась", "Хорош орех", "Потрясно! А купальник добавляет аутентичности, сексуальности и сочности!", - писали юзеры.

Ранее Настю Каменских раскритиковали за попытку показаться стройнее.