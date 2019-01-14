"Сиськи обморозишь!": Леся Никитюк покрасовалась в топе с глубоким декольте на снегу

Никитюк отправилась отдыхать на горнолыжный курорт Буковель.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая оголилась для мужского эротического глянца, продемонстрировала сексуальный образ на зимнем отдыхе в Буковели.
Видимо, ведущей надоело фотографироваться одетой, и она решила покрасоваться на балконе в топе в пайетки с глубоким декольте. Результат фотосессии Никитюк показала на своей странице в Instagram.
"Доброе утро. Меня уже замело. Если в снегу увидите что-то блестящее... откопайте, обогрейте, сфоткайтесь", - шутливо подписала фото ведущая.
Поклонники посоветовали ведущей одеваться потеплее, но не могли не обратить внимание на ее пышную грудь.
"Леська, сиськи обморозишь!", "Сиськи найс", "Красотка! Нереальная!", "Что не сделаешь ради крутых фото", "А сисечки как два персика, созревших по весне", - писали юзеры.
Good morning) Мене вже замело?Якшо побачите в снігу щось блискуче і красиве...відкопайте, обігрійте, сфоткайтесь?? Доброе утро) меня уже замело) если в снегу увидите что то блестящее...откопайте, обогрейте, сфоткайтесь?#багиняламината #багиняСнежногоспуска #багиняЛюбви #буковель2019 #lovebukovel
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