"Сиськи обморозишь!": Леся Никитюк покрасовалась в топе с глубоким декольте на снегу

Леся Никитюк показала фото с отдыха в Карпатах / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая оголилась для мужского эротического глянца, продемонстрировала сексуальный образ на зимнем отдыхе в Буковели.

Видимо, ведущей надоело фотографироваться одетой, и она решила покрасоваться на балконе в топе в пайетки с глубоким декольте. Результат фотосессии Никитюк показала на своей странице в Instagram.

"Доброе утро. Меня уже замело. Если в снегу увидите что-то блестящее... откопайте, обогрейте, сфоткайтесь", - шутливо подписала фото ведущая.

Поклонники посоветовали ведущей одеваться потеплее, но не могли не обратить внимание на ее пышную грудь.

"Леська, сиськи обморозишь!", "Сиськи найс", "Красотка! Нереальная!", "Что не сделаешь ради крутых фото", "А сисечки как два персика, созревших по весне", - писали юзеры.

Ранее Леся Никитюк поразила фото с отдыха в Карпатах.