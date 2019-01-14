"Сиськатека": Наташа Королева в бикини потрясла грудью на камеру

Наташа Королева удивила фанатов выходкой на отдыхе / instagram.com/koroleva__star

Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, отправилась отдыхать с семьей в Майами, США, и ошеломила сеть выходкой на пляже.

Артистка и ее подруга потрясли на камеру грудью, позируя на пляже в купальниках. Откровенным ивдео на своей странице в Instagram поделился муж певицы Тарзан (Сергей Глушко).

"Стихия... Попал в небольшое сисятрясение", - подписал ролик Тарзан.

Поклонники разделились на два лагеря: одни раскритиковали за такое эротическое представление, другие же оценили формы певицы.

"Хорошие сиси", "Даже в голову не пришло что там Королева. Это вообще трындец. Думала девки со станции", "Совсем уже охр*нели…", "Сиськатека", "Королевское сисятрясение!", "У Наташки самые лучшие, и все-таки свои", "Они настоящие! А мы и не сомневались никогда", - писали юзеры.

Ранее 73-летняя мама Наташи Королевой нарвалась на критику из-за дерзкого мини.