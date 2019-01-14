Жена игрока "Динамо" лукаво сверкнула попой в фотосессии

Супруга футболиста хавбека киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина порадовала своих фанатов очередной серией откровенных снимков.

Девушка опубликовала фото на своей странице в социальной сети Instagram, на которых она позирует откровенных нарядах − в колготках, черных трусиках и свитере, а затем в колготках в крупную сетку и прозрачной кофте-топе.

К слову, Буяльская в несколько кокетливом тоне отметила, что давно не посещала спортзал и потому набрала полтора килограмма за новогодние праздники.

Напомним, ранее жена футболиста киевского "Динамо" презентовала бренд детской одежды.