"Ангел" Victoria's Secret полностью разделась: пикантное фото

Жасмин Тукс обнажилась для фото / https://www.instagram.com/jastookes/

"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс опубликовала откровенное фото, где она позирует полностью обнаженной.

27-летняя красотка на своей странице в Instagram похвалилась фотографиями в стиле ню для фотографа Адама Франзино.

На снимке Тукс сидит у серой стены абсолютно голышом, лишь прикрывая рукой грудь. Для большей эротичности снимка, модель намазала свое идеальное тело маслом.

Ранее супермодели и "ангелы" Victoria's Secret снялись обнаженными для альбома: опубликованы фото.