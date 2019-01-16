"Ангел" Victoria's Secret полностью разделась: пикантное фото

Модель поразила стройной фигурой.
"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс опубликовала откровенное фото, где она позирует полностью обнаженной.
27-летняя красотка на своей странице в Instagram похвалилась фотографиями в стиле ню для фотографа Адама Франзино.
На снимке Тукс сидит у серой стены абсолютно голышом, лишь прикрывая рукой грудь. Для большей эротичности снимка, модель намазала свое идеальное тело маслом.
Ранее супермодели и "ангелы" Victoria's Secret снялись обнаженными для альбома: опубликованы фото.