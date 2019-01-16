Вот это изгибы: Даша Астафьева взволновала сеть голыми фото

Знаменитость решила полностью оголиться для снимков.
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева отдыхает на Бали, и радует поклонников снимками своей аппетитной фигуры.
В Instagram в Insta Stories 33-летняя знаменитость показала два фото, которые точно взбудоражили фантазию фанатов. На одном снимке Астафьева позирует в гостиничном номере без одежды, повернувшись к камере спиной.
На другом фото певица запечатлена на балконе номера, также не надев даже нижнего белья, примерив лишь огромную широкополую шляпу.
Ранее Даша Астафьева взволновала сеть голым фото.