Вот это изгибы: Даша Астафьева взволновала сеть голыми фото

Даша Астафьева показала голые фото с Бали / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева отдыхает на Бали, и радует поклонников снимками своей аппетитной фигуры.

В Instagram в Insta Stories 33-летняя знаменитость показала два фото, которые точно взбудоражили фантазию фанатов. На одном снимке Астафьева позирует в гостиничном номере без одежды, повернувшись к камере спиной.

Даша Астафьева позировала оголенной / https://www.instagram.com/da_astafieva/

На другом фото певица запечатлена на балконе номера, также не надев даже нижнего белья, примерив лишь огромную широкополую шляпу.

Даша Астафьева показала аппетитные формы / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Ранее Даша Астафьева взволновала сеть голым фото.