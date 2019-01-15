"И Надя новую грудь сделала": Дорофеева озадачила фанатов своим декольте

Поклонники заметили, что на снимках заметна разница в размере груди певицы.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой на отдыхе в ОАЭ. Певица с мужем певцом и ведущим Владимиром Дантесом остановились в 5-звездочном отеле Дубаи Five Palm Jumeirah.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram показала снимок, на котором она позирует в бассейне в голубом купальнике среди множества надувных лебедей.
"Сняли с Владимиром Дантесом #adelechallenge, наржались. Лебеди довольны, я тоже", - подписала фото артистка.
Поклонники по-разному отреагировали на фото: одни обратили внимание на ее декольте, посчитав, что она увеличила грудь, другие же назвали самой сексуальной девушкой в мире.
"И Надя новую грудь сделала, ну зачем опять... И она туда же!", "Ааа, очень крутая фотка!", "Самая сексуальная девушка мира", "Постоянно оголена!", "Боже. Утя среди лебедей", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева в нижнем белье пожаловалась на болезнь во время отпуска в Дубаи.