"И Надя новую грудь сделала": Дорофеева озадачила фанатов своим декольте

Надя Дорофеева показала фигуру в бикини / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой на отдыхе в ОАЭ. Певица с мужем певцом и ведущим Владимиром Дантесом остановились в 5-звездочном отеле Дубаи Five Palm Jumeirah.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram показала снимок, на котором она позирует в бассейне в голубом купальнике среди множества надувных лебедей.

"Сняли с Владимиром Дантесом #adelechallenge, наржались. Лебеди довольны, я тоже", - подписала фото артистка.

Поклонники по-разному отреагировали на фото: одни обратили внимание на ее декольте, посчитав, что она увеличила грудь, другие же назвали самой сексуальной девушкой в мире.

"И Надя новую грудь сделала, ну зачем опять... И она туда же!", "Ааа, очень крутая фотка!", "Самая сексуальная девушка мира", "Постоянно оголена!", "Боже. Утя среди лебедей", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева в нижнем белье пожаловалась на болезнь во время отпуска в Дубаи.