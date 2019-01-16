"Ноги встретились, грудь в шпагате": Волочкова озадачила сеть фото в майке на голое тело

Анастасия Волочкова разозлила сеть новым фото с отдыха / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах, и не забывает напоминать фанатам о себе – выложит то снимки в шпагате, то в мини-бикини, то совсем топлес.

42-летняя знаменитость на своей странице в Instagram показала снимок, на котором она позирует на фоне океана в белой майке-платье, не надев под низ ни нижнего белья, ни купальника.

"Красивый теплый мальдивский вечер", - подписала фото балерина.

Подписчики назвали балерину "мужиком в майке", и раскритиковали фото.

"У нее талия и бедра вообще отсутствуют", "Ты где эти майки-алкоголички берешь? Неужели не видишь, что на твою раму надо что-то другое. Зачем себя так выставлять? Как еб*нутая", "Что-то пейзаж поплыл", "Мужская фигура! Нахр*на выпячивать свои недостатки?", "Широкие плечи, узкий таз, Настя, вы точно женщина?", "Ноги встретились, грудь в шпагате", "Опять мужик в майке", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова нарвалась на жесткую критику из-за фото "ню" с отдыха.