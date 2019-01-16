"Волочкова номер 2": Настя Каменских разозлила сеть фото оголенных ягодиц

Настя Каменских показала свою "попу как у Ким" / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских выложила снимок с отдыха в Мексике.

31-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила фото, которое сопроводила хештегом "попа, как у Ким". На снимке Каменских лежит у бассейна в черном купальнике, демонстрируя свои ягодицы.

Подписчики в комментариях развели нешуточные споры: одним надоело видеть каждый день оголенные части тела певицы, другие же посоветовали хейтерам отписаться, и расхвалили формы Каменских.

"Провокационное фото", "Зачем фоткать свою жопу?", "Люди, завидуйте молча", "Волочкова номер 2, одно и тоже", "Мда. Ничего интересного не вижу в отдыхе . Одни голые ягодицы", "Люди, успокойтесь! Вы же подписаны на Настю, значит, вам нравится и она, и ее попа. Откуда столько зависти и злости?", - писали юзеры.

Каменских показала пикантное фото с отдыха / https://www.instagram.com/kamenskux/

Ранее Настя Каменских похвасталась аппетитной фигурой в бикини.