Грудастая звезда соцсетей похвасталась ухоженным задом на пляже: опубликованы фото

Модель и звезда соцсетей Тамми Хемброу порадовала своих фанатов откровенным снимком в купальнике-бикини.

Кроме того, на выложенном в Instagram фото, девушки без тени сомнения "засветила" свои ухоженные ягодицы на пляже.

К слову, Хемброу известна своими успехами не только в качестве фитнес-модели и видеоблогера. Девушка также придумала и запустила успешный бренд одежды Saski, который приносит ей немалый доход.

Напомним, ранее австралийская певица шокировала увеличеннымми ягодицами.