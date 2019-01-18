52-летняя Холли Берри похвасталась грудью в мокрой майке: пикантное фото

Берри покрасовалась в мокрой майке / kinopoisk

Американская кинозвезда Холли Берри, прославившаяся благодаря фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", покорила сеть откровенным снимком.

На фото, которое 52-летняя актриса опубликовала на личной странице в Instagram, она запечатлена в белой майке без лифчика и в коротких шортах. Наряд звезды изрядно промок, и фанаты отчетливо могли рассмотреть соски артистки.

Актриса в очередной раз доказала фанатам, что находится в отличной физической форме.

Ранее Холли Берри заворожила сеть фото топлес.