"Какая сладкая попка!": Глюкоза похвасталась аппетитными ягодицами и назвала секрет округлых форм

18 января 2019, 05:02

Певица, видимо, усердно занимается в тренажерном зале.

Глюкоза
Глюкоза показала фигуру на отдыхе / https://www.instagram.com/chistyakova_ionova/

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) отдыхает в Таиланде, и поражает поклонников снимками своей стройной фигуры.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фото, на котором она позирует в ярком купальнике цвета фуксии, демонстрируя фанатам свои округлые и подтянутые ягодицы.

"Приседания и еще раз приседания", - назвала секрет своей аппетитной пятой точки певица.

На другом фото Глюкоза уже запечатлена в белом слитном купальнике, сексуально изгибаясь. Поклонники певицы оставили сотни комментариев, расхваливая формы артистки.

"Какая сладкая попка!", "Сексуальность без пошлости", "Орешек просто чудо! Молодец, так держать!", "Вот это попа! Надеюсь, не фотошоп", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза завела сеть пикантной позой в купальнике.

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Глюкоза
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