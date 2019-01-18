Девушка дня Instagram: зеленоглазая красотка Мередит Микельсон

Мередит Микельсон – модель иInstagram-персоналити из США. Девушке всего 19 лет, а она уже работала с тремя модельными агентствами, снялась для многих знаменитых марок одежды и заполучила немалое количество поклонников, следующих за ней в социальных сетях.

У Мередит красивые зеленые глаза, прекрасная фигура и просто великолепная внешность. Чтобы оставаться в форме, девушка ходит на горячую йогу и занимается боксом.