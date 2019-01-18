"Когда признаются, что вместе?": Каменских в дерзком мини позировала в обнимку с Потапом

Каменских и Потап подогрели слухи о романе / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских после отдыха в Мексике активно взялась покорять американский музыкальный рынок и испаноязычные каналы США. Вместе с ней

31-летняя знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она в обнимку позирует с Потапом, засмотревшись на него, он, в свою очередь, смотрит в камеру. Певица для телеэфира выбрала total black наряд: кружевноую полупрозрачную блузку, черную мини-юбку и босоножки.

Поклонники заметили, как артистка смотрит на Потапа, и считают, что с такой теплотой можно взглянуть только на любимого человека.

"Ммм какой взгляд", "Мне не одной кажется, что просто так не смотрят таким взглядом?", "Вы очень красивая пара!", "Когда они уже признаются о том, что они вместе?", "Уже все догадываются и многие знают, что они вместе. Они сами скажут, когда будут готовы!", - писали юзеры.

Каменских и Потап "засветились" на общем фото / https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru

Ранее Настя Каменских и Потап "засветились" на совместном фото.