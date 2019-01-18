С Мальдив – голой попой в снег: Анастасия Волочкова разделась на морозе

Анастасия Волочкова оголилась в снегу / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вернулась домой с отдыха на Мальдивах, и показала первое традиционное фото на снегу после пребывания в бане.

42-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram показала снимок, на котором она позирует в снегу практически голышом – из одежды на ней лишь ниточки стрингов, грудь она прикрыла банным веником.

"На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома. Как вам моя шапочка?", - подписала снимок балерина.

Подписчиков рассмешил такой снимок, и они резко отозвались на выходку Волочковой.

""Великая" балерунья за лайки голую жопу демонстрирует", "Еб*нько вы наше золотое, дорогое, балетное", "Надо было ноги раздвинуть для большего эффекта", "Простудишь одно место", "В свои уже почти 43 года голой жопой на снегу валяться - верх адекватности. Чудовище Волочкова", - писали юзеры.

Анастасия Волочкова позировала практически голой в снегу / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Ранее Анастасия Волочкова озадачила сеть фото в майке на голое тело.