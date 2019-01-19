Декольте до пупка: Дита фон Тиз "засветила" пышную грудь в откровенном наряде

Дита фон Тиз "засветила" пышную грудь / instagram.com/ditavonteese

Американская фотомодель, певица Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Суит) показала фото с пикантной фотосессии 2006 года.

Снимок королева бурлеска опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал около 100 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.

На черно-белом фото экс-жена скандального рокера Мэрилина Мэнсона позирует в вечернем платье с глубоким декольте, не надев под низ нижнего белья, продемонстрировав свои аппетитные формы.

Ранее Дита фон Тиз в романтичном освещении сверкнула грудью, фото.