Декольте до пупка: Дита фон Тиз "засветила" пышную грудь в откровенном наряде

Знаменитость показала архивное фото.
Американская фотомодель, певица Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Суит) показала фото с пикантной фотосессии 2006 года.
Снимок королева бурлеска опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал около 100 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.
На черно-белом фото экс-жена скандального рокера Мэрилина Мэнсона позирует в вечернем платье с глубоким декольте, не надев под низ нижнего белья, продемонстрировав свои аппетитные формы.
Ранее Дита фон Тиз в романтичном освещении сверкнула грудью, фото.