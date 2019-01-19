"И это мама пятерых детей": Наталья Водянова позировала в провокационной позе

Наталья Водянова удивила сеть провокационным фото / Instagram

36-летняя российская супермодель Наталья Водянова вызвала жаркие споры фанатов под своим фото в достаточно откровенной позе.

Провокационное фото она опубликовала на своей странице в Instagram. на снимке Водянова позирует на диване в легком мини-платье с широко раздвинутыми ногами, на которых высокие сапоги Christian Louboutin.

"Всего лишь показываю сапоги, а вы что подумали. Ой вляпалась", - написала под фото модель, сопроводив его хештегом "яжемать".

Подписчики упрекнули Водянову за такую откровенность, и напомнили ей, что она является матерью пятерых детей.

"И это мама пятерых детей…", "Жесть... и это основатель Фонда помощи детям "Обнаженные сердца", "Провокационно!", "Странно для женщины вашего уровня", "Неожиданно. Ни одни дизайнерские сапоги не стоят подмоченной репутации", - писали юзеры.

Ранее Наталья Водянова вызвала бурю обсуждений фото с прокладкой.