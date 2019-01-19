"Пи*дец": в Сети распекли Волочкову за вульгарное купание на Крещение

Танцовщица на камеру окунулась в деревянной бочке с ледяной водой.
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram видео своего крещенского купания.
Танцовщица на камеру окунулась в деревянной бочке с ледяной водой.
"Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео", - подписала ролик Волочкова.
Подписчика Волочковой, однако, не оценили видеоролик - по их мнению, на балерине был неподходящий для крещенского купания купальник. Кроме того, Волочкова показала свою "фирменную" растяжку, что показалась поклонникам балерины неуместным. Некоторые высказались о "мужской" фигуре Волочковой.
На следующий год пригласите священника из бывших гимнастов или танцоров. Шпагаты в унисон около проруби , это будет хайп тысячелетия.
Сиська выскочит ... держите ...
Пи*дец
Зачем показывать такую далеко от идеала фигуру, она же реально как у мужчины, плечи широченные , таз совсем узенький
прекращай подбухивать,
- пишут комментаторы.
На днях Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в одних трусах, сидящей в снегу и прикрывающей голую грудь банным веником.