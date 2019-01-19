"Пи*дец": в Сети распекли Волочкову за вульгарное купание на Крещение

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram видео своего крещенского купания.

Танцовщица на камеру окунулась в деревянной бочке с ледяной водой.

"Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео", - подписала ролик Волочкова.

Подписчика Волочковой, однако, не оценили видеоролик - по их мнению, на балерине был неподходящий для крещенского купания купальник. Кроме того, Волочкова показала свою "фирменную" растяжку, что показалась поклонникам балерины неуместным. Некоторые высказались о "мужской" фигуре Волочковой.

На следующий год пригласите священника из бывших гимнастов или танцоров. Шпагаты в унисон около проруби , это будет хайп тысячелетия.

Сиська выскочит ... держите ...

Пи*дец

Зачем показывать такую далеко от идеала фигуру, она же реально как у мужчины, плечи широченные , таз совсем узенький

прекращай подбухивать,

- пишут комментаторы.

На днях Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в одних трусах, сидящей в снегу и прикрывающей голую грудь банным веником.