Сиськи - уровень "Бог" : Седокова возбудила фанатов громадным бюстом на фото

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Известая поп-певица, и бывшая участница "золотого состава" поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова побаловала фанатов очередным откровенном фото.На снимке, опубликованном в соцсети Instagram, она позирует в джинсовых шортах и бюстгальтере леопардовой расцветки, который больше подчеркивает, чем скрывает пышный бюст Седоковой. Кроме того, певица явно решила похвастаться своим накачанным в спортзале прессом.

Анна Седакова / instagram.com/annasedokova

Естественно, что откровенный снимок вызвал волну комментариев явно возбужденных подписчиков Седоковой.

"Красотка! Грудь огонь", "Ладно, сиськи вроде ничего. Беру!", "Секс-машина!" "Сиськи - уровень "Бог", "Как фотки не обрабатывай, грудь 3-го размера не подрисуешь", - написали они.

Напомним, ранее Седокова взбудоражила фанатов фото в купальнике, а также похвасталась постельными снимками.