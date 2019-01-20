"Повернулась попой": Ирина Шейк позировала в чулках и без трусов - опубликованы фото

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk/

Популярнейшая супермодель и спутница жизни голливудской звезды Брэди Купера, 33-летняя Ирина Шейк (настоящая фамилия Шейхалимова) порадовала пользователей Сети лукаво-эротичным снимком.

На опубликованном в сети Instagram фото она позирует в длинной белой рубахе, в черных чулках и без нижнего белья, отклячивая свои ухоженные и подтянутые ягодицы.

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk/

Таким эротическим образом Шейк анонсировала новый показ коллекции своего приятеля, модельера Тьерри Мюглера.

Напомним, ранее Шейк без нижнего белья позировала в компании полуобнаженных парней, а также показала идеальную фигуру на селфи.