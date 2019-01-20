"Соски-стеклорезы": Волочкову разнесли за фото обвисшей груди без лифчика

20 января 2019, 14:21

Анастасия Волочкова позировала в ванне в свой день рождения.

Волочкова
Анастасия Волочкова / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новое фото, которое вызвало бурное обсуждение среди пользователей.

Отметим, что фото, на котором Волочкова позирует в ванне, она опубликовала в день рождения. При этом балерина запечатлена в белой майке, под которой, судя по всему, больше ничего нет.

"Доброе утро, дорогие. Я сегодня в день рождения не свойственно для себя рано проснулась.. Часов в 9.. От бесчисленного количества поздравлений. Пока мои спят, я наслаждаюсь этим прекрасным состоянием счастья. Спасибо за память и внимание. Я очень дорожу вами. Верю, что я родилась не зря и от моего присутствия на Земле многим хорошо и светло. Всячески стараюсь совершать для вас что-то хорошее. Как умею. Но от души. Спасибо, что вы у меня есть", - подписала Волочкова фото.

/ instagram.com/volochkova_art

При этом новое селфи Волочковой вызвало множество нелестных отзывов: 

"Дело не в сиськах, а в том, что в день рождения можно было наряд другой надеть!", "Подарите ей кто нибудь лифчик! Уже тошнит от этих сосков", "Сиськи в разные стороны это очень сексуально, между прочим!", "Я женщина, но меня коробит, когда выставляют напоказ свою, увы, уже не молодую, обвисшую грудь. Бюстгальтера никто не отменял", "Одеться можно было поприличнее. ваша грудь никому не нужна", "Волочкова ты свои сосочки решила показать", "Твоими сосками можно как стеклорезом пользоваться", "Все по схеме пристарелой тети ,красные волосы грудь как у сердючки натянута на шею толстыми лямками", "Настя сделай сиськи. Будет классно. А то сосцы торчат, а за ними дряблость", - пишут в комментариях под фото.

Напомним, ранее Волочкову распекли за неумелую попытку удлинить ноги.

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фото Анастасия Волочкова селфи Грудь
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